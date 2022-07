Fuga: Melodies of Steel 2 officiellement confirmé par CyberConnect2

Sorti en juillet 2021 sur Nintendo Switch, Fuga : Melodies of Steel développé par CyberConnect2 avait laissé une forte impressions aux joueurs. Outre son aspect Tactical-RPG aux conséquences tragiques, le fait que la licence prenne place dans l'univers de Little Tail Bronx qui a vu naître les titres Tail Concerto et Solatorobo: Red the Hunter a de quoi séduire les joueurs.

Si vous avez eu la persévérance d'atteindre la vraie fin du jeu, vous avez sans doute pu vous rendre compte qu'une ellipse de 700 ans est faite après la fin de Fuga : Melodies of Steel, se concluant sur le fait qu'il s'agissait d'une toute autre histoire. Et bien il y a fort à parier que cette nouvelle histoire soit tout simplement Fuga: Melodies of Steel 2 qui vient d'être officiellement confirmé par CyberConnect2 via un site Teaser. Si nous n'avons aucune information sur la nature du jeu à l'heure actuelle, le développeur nous donne rendez-vous le 28 juillet 2022 sur le site dédié pour découvrir les premières informations, et on espère les premières images, de ce nouveau titre.

En attendant, nous vous rappelons que la démo du premier opus est disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Source : Cc2