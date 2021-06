Fuga : Melodies of Steel dévoile sa date de sortie et une flopée de contenu

Resté extrêmement silencieux depuis son annonce lors de la Japan Expo 2019, Fuga : Melodies of Steel est enfin sorti de sa torpeur à l'occasion de l'E3 2021. Et il faut avouer que CyberConnect2 (papa de Solatorobo : Red the Hunter entre-autres) ne s'est pas présenté à l'événement les mains vides. Nous pouvons en effet apprécier un tout nouveau trailer ainsi qu'une série de photos que nous vous laissons découvrir ci-dessous. Et nous avons également de nouvelles informations quant au mode de distribution.

Prévu uniquement au format dématérialisé, Fuga : Melodies of Steel sera disponible le 29 juillet 2021 sur Nintendo Switch et supports concurrents en 2 versions. Une Standard et une Deluxe, vendues respectivement à 39,99€ et 59,99€.

Contenu de l'édition Deluxe :

Un exemplaire du jeu

Un artbook numérique de 80 pafes

Une OST numérique de 15 pistes

Des maillots de bain pour tous les personnage

Une série d'objets

Une Ame factice pour le canon à âme (pour utiliser le canon à âme 1 fois sans sacrifier un personnage)

Dernier point qui aura son importance pour beaucoup, Fuga : Melodies of Steel proposer des sous-titres mais également des doublages en Français d'après le communiqué officiel de CyberConnect2.

Nous devons nous battre ! Si nous ne le faisons pas, tous ceux que nous aimons nous seront enlevés ! Par une nuit fatidique, un village paisible est jeté dans les flammes de la guerre. Déterminés à sauver leurs familles capturées par l'armée Berman, un groupe d'enfants monte à bord d'un char géant, le Taranis. En utilisant efficacement les armes du Taranis, ils se frayent un chemin à travers le pays, luttant contre l'armée allemande à la recherche de leurs familles. En dehors des combats, les enfants passent leur vie quotidienne à l'intérieur du Taranis tout en renforçant leurs liens en interagissant les uns avec les autres, en partant à l'aventure pour explorer des ruines anciennes, en cultivant, en faisant la lessive et bien plus encore. Le Taranis est plein de mystères, et parmi eux se trouve le canon à âmes, une arme ancienne qui nécessite un sacrifice, la vie d'un individu, pour pouvoir fonctionner. Quel genre de voyage sera-t-il pour les enfants ? Quels sacrifices seriez-vous prêts à faire ? Quel sera le résultat ? La conclusion de cette histoire dépend entièrement de vous.

Et si vous n'en avez pas encore eu assez, CyberConnect2 a également préparé un prologue sous la forme d'une BD commentée dénommée How it All Began, ainsi qu'une série de 25 vidéos spin of présentant les protagonistes dénommé Fuga : Comedies of Steel. Nous vous laissons visionner le tout ci-dessous.

