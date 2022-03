Fuga: Melodies of Steel - Le DLC Pack Tenues Féodales sera disponible le 24 mars sur Nintendo Switch

RPG Stratégique signé CyberConnect2 disponible depuis le 29 juillet 2021 , Fuga: Melodies of Steel vous met aux commandes d'un groupe d'enfants partis aux commandes d'un tank blindé de l'ancien monde pour récupérer leurs parents capturés lors de l'invasion de leur village. Si vous êtes encore entrain de faire le jeu, pourquoi ne pas égayer la partie en découvrant le second pack de costume DLC du titre ? Dénommé Pack de Tenues Féodales, ce dernier vous propose de faire revêtir à Malt, Mei et tous leurs compagnons un ensemble de tenues ninja et samouraï inspirées du Japon Féodal. Proposé au prix de 4,99€, ce DLC sera officiellement disponible le 24 mars 2022 .

Fuga: Melodies of Steel, premier jeu auto-édité par CyberConnect2 pour commémorer ses 25 ans, est le dernier titre en date de la série Little Tail Bronx (Tail Concerto, Solatorobo: Red the Hunter), connu pour son univers atypique mêlant machines et animaux anthropomorphes.

Depuis sa sortie le 29 juillet 2021 le jeu a reçu les éloges de la presse du monde entier, et fait désormais l’objet d’un petit culte au sein de sa communauté de joueurs. Par une sombre nuit, un paisible village est emporté par les flammes de la guerre.

Déterminés à sauver leurs familles capturées par l’empire Berman, un groupe d’enfants embarque à bord du char géant Taranis afin de riposter. En utilisant les armes à leur disposition, ils combattent l’armée bermane à travers les campagnes à la recherche de leurs familles. Au fil des jours au sein du char, les enfants tissent des liens entre eux et sont parfois en proie à leurs émotions. Gérez leur quotidien et faites preuve de sens tactique pour les mener à la victoire ! Quels seront vos choix ? Que sacrifierez-vous pour atteindre votre objectif ?

Saurez-vous protéger tout le monde face à une situation désespérée ? Leur destin est entre vos mains.