Mario Kart : First 4 Figures annonce une nouvelle figurine de collection Mario

Oyez, oyez, brave gamer et fan qui aimez collectionner. First 4 Figures s'apprête à lancer les précommandes d'une nouvelle figurine sur le thème de Mario Kart. Pour le moment, peu d'info, si ce n'est un premier visuel (assez classique mais très fidèle) et surtout, la date d'ouverture des précommandes de la statuette. Ce sera le 19 janvier prochain à 17 heures , heure de Paris. La figurine sera alors présentée plus en détail via un stream spécial que vous pourrez suivre ici-même. On y découvrira notamment, la date de sortie et le prix de cette figurine de collection en PVC.

En attendant, retrouvez une vidéo d'annonce ci-dessous. Et pour plus d'infos, rendez-vous sur le site de F4F.

Source : First4figures