F4F présente sa nouvelle figurine de la Prodige Urbosa de The Legend of Zelda : Breath of the Wild

Teasé la semaine dernière par le fabricant de figurines First 4 Figures (F4F), La Prodige Urbosa directement tirée de The Legend of Zelda : Breath of the Wild passe ce jour sous les feux des projecteurs pour se dévoiler plus en détails. Comme à chaque fois, la figurine sera proposée en 3 versions différentes :

Une édition standard avec un socle classique

Une édition collector avec un socle équipé d'un éclairage Led

Une édition Exclusive dédiée au site F4F proposant une boîte collector, un socle éclairé et numéroté, ainsi qu'une carte d'authentification

Nous vous laissons apprécier le niveau de finition de la figurine avec la vidéo ci-dessous. A noter que cette dernière peut être précommandée dès maintenant sur le site de F4F. Pour les collectionneurs européens, nous devrions pouvoir mettre la main sur cette dernière dans les prochains mois sur les plateformes en ligne habituelles comme amazon.

Source : First4figures