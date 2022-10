F4F dévoile sa nouvelle figurine de la Prodige Urbosa de The Legend of Zelda : Breath of the Wild

Après Revali et Mipha, les Prodiges de The Legend of Zelda : Breath of the Wild continuent de prendre la pose pour le fabricant de figurine First 4 Figures (F4F). Alors que nous attendons officiellement Mipha d'ici la fin de l'année en Europe, le fabricant vient de dévoiler un nouveau teaser pour la Prodige du peuple Gerudo : Urbosa. Reprenant comme ses congénères la pose de sa figurine amiibo, nous vous laissons admirer la figurine de F4F ci-dessous. Les détails ainsi que les différentes éditions proposées pour cette figurine seront dévoilée le 1er novembre à 18h00 heure française dans un stream sur la chaîne de F4F.

Source : First4figures