F4F présente sa nouvelle figurine à l'effigie du Prodige Piaf Revali

Amateurs de figurine et de l'univers de The Legend of Zelda : Breath of the Wild ? Après les statuettes de Link et de Zelda, First 4 Figures, communément abrégé F4F vient de confirmer l'arrivée d'une nouvelle série qui va se concentrer sur l'un des 4 Prodiges : le guerrier Piaf Revali. Si nous n'avons pas encore d'informations à l'heure actuelle sur la date de disponibilité, F4F vient de nous révéler une première vidéo teaser que nous vous laissons découvrir ci-dessous. Ne reste plus qu'à savoir si F4F proposera également des figurines PVC pour les Prodiges restants, à savoir Mipha, Urbossa et Daruk. Patience...

First 4 Figures is happy to announce that The Legend of Zelda™: Breath of the Wild – Revali PVC statue is in development! Hit that SIGN-UP button in the link provided to stay up to date with all our latest The Legend of Zelda™ teasers and F4F news. https://t.co/xoWxzCw2uZ pic.twitter.com/7B3wsemqdX