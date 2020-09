Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau - Les précommandes ouvertes sur divers sites

Annoncé à la surprise générale le 9 septembre, Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau se présente comme un préquel à The Legend of Zelda : Breath of the Wild se déroulant 100 ans auparavant. Nous pourrons incarner Link, les 4 Prodiges ainsi que la princesse Zelda dans la grande guerre qui les opposa au fléau Ganon, dans un Hyrule encore vierge de tout chaos à ce moment là.

Attendu pour le 20 novembre 2020 sur Nintendo Switch, les précommandes sont d'ores et déjà disponibles sur plusieurs sites. Nous vous laissons découvrir les différentes offres ci-dessous. A noter qu'une édition collector a d'ores et déjà été annoncée au Japon, et qu'une édition similaire devrait également pointer le bout de son nez prochainement en Europe.

*Pour rappel, la plupart des prix affichés sont fictifs en attendant le prix maximum conseillé qui sera officialisé par Nintendo dans les prochaines semaines.*