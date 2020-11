Soleil Manga - The Legend of Zelda Breath of the Wild : La Création d'un Prodige officialise sa date de sortie

On en parlait il y a quelques jours à peine, différents revendeurs avaient signalé à ceux qui avaient précommandé l'ouvrage The Legend of Zelda Breath of the Wild : La Création d'un Prodige qu'un report de la date de sortie allait apparemment être appliqué, repoussant la distribution du livre au 25 novembre. N'ayant pas communiqué publiquement sur cette information jusqu'à maintenant, Soleil Manga vient finalement de se fendre d'un communiqué via ses différents réseaux sociaux.

Le livre The Legend of Zelda Breath of the Wild sortira le 25/11. Vous pourrez retrouver ce bel ouvrage dans les librairies qui font du click and collect ou de la vente en ligne.

Vous l'aurez compris, pour découvrir tous les petits secrets du développement de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, le rendez-vous est donc donné pour le 25 novembre 2020 . Il ne vous reste plus qu'à le précommander, si ce n'est déjà fait, en ligne, ou opter en cette période de Covid pour le Click&Collect dans vos librairies de proximité si ces dernières le permettent.

Les aventures de Link dans le monde d'Hyrule ont connu une toute nouvelle tournure dans le monde ouvert de Breath of The Wild. Découvrez tous les secrets, entrez dans la Légende ! Dernier né des célèbres aventures de Link, The Legend of Zelda - Breath of the Wild a fortement marqué les joueurs grâce à son gameplay novateur et son monde ouvert permettant d'arpenter chaque prairie, forêt ou montagne. Au travers de cet ouvrage riche en anecdotes et en illustrations, découvrez tous les secrets inédits dans les oeuvres précédemment publiées. Un complément idéal à Arts & Artefacts et Encyclopedia !

Achetez

The Legend of Zelda Breath of the Wild - La Création d'un Prodige

amazon.fr

fnac.com

Cultura.com

BDfugue.com