Zelda Breath of the Wild : La Création d'un Prodige voit sa sortie légèrement repoussée en France

Si, comme nous (et comme pas mal de joueurs) vous êtes fan de The Legend of Zelda : Breath of the Wild vous ne pouvez qu'attendre le livre d'anthologie The Legend of Zelda Breath of the Wild : Création d'un Prodige qui doit débarquer incessamment sous peu en version française. Disponible depuis (déjà) trois ans au Japon et deux aux Etats-Unis, ce livre magnifique, rempli d'illustration, d'artworks et d'anecdotes ne cesse de voir sa sortie repoussée en France, et avec la situation sanitaire et politique actuelle dans l'Hexagone, on ne peut qu'être inquiet. D'ailleurs, alors qu'après de multiples reports le livre semblait avoir trouvé sa date de sortie définitive, le 18 novembre 2020 , voilà que l'on découvre que les principales enseignes de vente en ligne (voir ci-dessous) ont changé la date. Alors pas de panique, puisque le report n'est que d'une semaine .

The Legend of Zelda Breath of the Wild : Création d'un Prodige est désormais attendu le 25 novembre 2020 . Notez que Soleil Manga n'a fait aucune annonce concernant une nouvelle date de sortie. C'est donc une affaire à suivre (de très près.)

