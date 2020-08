Soleil Manga - The Legend of Zelda : Création d'un Prodige et le tome 8 du manga de Twilight Princess prennent du retard

S'occupant de porter et de traduire en français un bon nombre de livres de la franchise The Legend of Zelda, Soleil Manga a informé ses lecteurs ce jour d'un retard dans la production de deux nouveaux produits. L'artbook The Legend of Zelda : La Création d'un Prodige, ainsi que le tome 8 (et non le 9) du mangas dédié à Twilight Princess ont subit un retard de validation, repoussant le début des impressions. De ce fait, les deux ouvrages seront officiellement disponibles à partir du 14 octobre 2020 .

Espérons que ce report sera également une occasion pour The Legend of Zelda : La Création d'un Prodige de bénéficier d'une bonne relecture de ses textes. Pour rappel le dernier artbook officiel The Legend of Zelda Encyclopedia sorti en novembre 2019 avait été assez mal reçu par les fans à cause de nombreuses fautes dans la version française.