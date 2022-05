La figurine F4F de Mipha tirée de The Legend of Zelda : Breath of the Wild se dévoile officiellement en vidéo

Teasée la semaine dernière sur la page Youtube du créateur de figurines F4F (First 4 Figures), la figurine du Prodige Mipha tirée de The Legend of Zelda : Breath of the Wild se dévoile enfin dans la vidéo ci-dessous. La figurine PVC affiche ainsi un sens du détail soigné, de l'ornement sur la tête de Mipha, jusqu'aux détails de son arme fétiche, la lance d'Écaille Radieuse.

Comme d'habitude avec F4F, la figurine sera proposée en 3 éditions :

Une édition standard avec un socle classique

Une édition collector avec un socle équipé d'un éclairage Led

Une édition Exclusive dédiée au site F4F proposant une boîte collector, un socle éclairé et numéroté, ainsi qu'une carte d'authentification