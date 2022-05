F4F dévoile sa nouvelle figurine du Prodige Mipha de The Legend of Zelda : Breath of the Wild

Avis aux amateurs de belles figurines, après Link, Zelda et Revali, le fabricant F4F (First 4 Figures) vient de dévoiler quel sera le prochain des Prodiges de The Legend of Zelda : Breath of the Wild à avoir le droit à sa figurine PVC. C'est donc la princesse Zora Mipha qui sera à l'honneur dans un Stream dédié le 17 mai 2022 à 17h45. En attendant de découvrir la belle dans sa version classique et collector, nous vosu laissons découvrir ci-dessous le teaser publié par F4F. Allez-vous céder à l'achat pour compléter votre collection de figurines ? Ou est-ce qu'il s'agira de votre première figurine estampillée F4F ? Dans tous les cas nous attendons impatiemment d'en découvrir davantage sur les finitions de Mipha.