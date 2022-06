OkamiDen : une statuette Chibiterasu en précommande chez First 4 Figures

Okami est un jeu développé le studio mythique Clover (Viewtiful Joe) et réalisé par Hideki Kamiya pour le compte de Capcom. C'est un classique adulé par les joueurs du monde entier même si, lors de sa sortie initiale en 2006 sur PS2, ils étaient peu nombreux à l'avoir acheté... Suite à cet échec commercial, le studio Clover sera d'ailleurs contraint de fermer ses portes... Mais tout ceci est de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, tout le monde ou presque aime Okami et beaucoup rêve même d'une suite... Régulièrement d'ailleurs, des rumeurs laissent espérer qu'un jour, on pourra retrouver Amaterasu et Issun dans une nouvelle aventure... Pourtant, on l'oublie trop souvent mais Okami a déjà eu droit à une suite, sortie en 2010 sur NDS : OkamiDen. Il est vrai que le jeu n'a pas été conçu par l'équipe derrière Okami et qu'il fait donc, d 'une certaine façon, figure d'enfant illégitime. C'est pourtant un vrai tour de force et un des meilleurs jeux de la portable de Nintendo. Si comme votre serviteur, vous êtes fan d'Okami mais aussi d'OkamiDen, vous serez sûrement intéressé par la nouvelle statuette en PVC de First 4 Figures reproduisant fidèlement Chibiterasu, l'adorable petit loup céleste du jeu sous un cerisier en fleur. Si vous êtes intéressé(e), notez que les précommandes sont ouvertes. La statue, qui sera disponible en fin d'année , est proposée actuellement dans une édition exclusive à 149,99$ (avec possibilité de paiement en trois fois.) Pour plus de détails, retrouvez des images, deux vidéos et une présentation de la statuette ci-dessous. Retrouvez aussi toutes les infos sur le site de First 4 Figures.

Et pour en savoir plus sur OkamiDen, ou vous rafraîchir la mémoire, notre test complet du jeu est toujours à lire ICI.

First 4 Figures est fier de présenter son dernier objet de collection en PVC, Chibiterasu PVC. Chibiterasu est le principal protagoniste d'Ōkamiden. Le louveteau céleste est aussi le fils de la déesse céleste du soleil, Amaterasu ! Et tout comme sa mère, il brandit une plus petite rétribution divine sur son dos. Il est tout blanc avec des marques rouge rubis et une queue en forme de pinceau de calligraphie. Déterminé et loyal, il sauve le peuple nippon avec l'aide de ses partenaires et amis, qu'il croise en chemin ! Son adorable personnage est merveilleusement capturé dans notre statue avec sa pose prête à jouer ! La base est magnifiquement ornée du symbole Okami et d'un arbre Sakura avec des détails de corde japonaise traditionnelle. L'édition exclusive comprendra 2 fonctions LED : statique et animée pour la rétribution divine de Chibiterasu. De plus, vous recevrez également une boîte Premium Deluxe magnifiquement conçue qui complète son contenu et peut servir de présentoir. Ne manquez pas cette offre à durée limitée exclusivement sur First4Figures.com ! Ōkamiden - Chibiterasu PVC (Exclusive Edition) est livré avec les éléments suivants : Statue peinte en PVC Chibiterasu Base très détaillée inspirée du style artistique Okami L'arme Divine Retribution est livrée avec deux (2) fonctions LED : statique et animée. Boîte de luxe premium Carte d'authentification Numérotation en édition limitée Passez une commande au plus tard le 5 juillet à 16 h 00, heure de Hong Kong, pour bénéficier d'une réduction de 10 USD sur l' OFFRE EARL Y BIRD ! Prix ​​Early Bird : 124,99 $ US (hors taxes et frais d'expédition) Le prix de détail suggéré (SRP) de 134,99 $ US s'applique d'ici la fin de la promotion Early Bird (hors taxes et frais d'expédition). *Prototype illustré. Le produit final peut être légèrement différent. Les détails du produit peuvent être sujets à changement sans préavis. Sous réserve d'approbation finale. Taille du produit: Statue avec socle : L : 8' / 20cm

D : 7' / 18cm

H : 9,5' / 24 cm

Poids : 0,838 kg Taille de l'édition : à déterminer Date de sortie estimée : 4e trimestre 2022

Source : First4figures