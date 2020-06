Ikumi Nakamura prête pour lancer la suite d'Okami

Souvenez-vous.Il y a moins d'un an, Ikumi Nakamura, développeuse et figure des jeux vidéo ayant travaillé notamment sur Bayonetta et Okami, a lancé un appel avec Hideki Kamiya pour donner une suite à OKAMl, le chef d'oeuvre de Clover que l'on ne présente plus... Depuis, la développeuse n'a semble-t-il pas abandonné l'idée puisque dans une récente entrevue à IGN Japon, elle aurait déclaré qu'une fois "les choses redevenues à la normale" elle irait soumettre le projet d'une suite à Capcom en espérant qu'Hideki kamiya reprendra son rôle de réalisateur. D'après elle, Capcom ne pourra que donner son approbation à condition qu'elle s'en occupe..

Alors, Okamo finira-t-il par revenir dans nos consoles ? Patience...

