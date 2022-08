Fire Emblem Warriors: Three Hopes dépasse le million d'exemplaires vendus

Bonne nouvelle pour les fans de Fire Emblem et excellente nouvelle pour les fans de Musou, Fire Emblem Warriors: Three Hopes a dépassé le million d'exemplaires vendus. C'est via le compte Twitter FireEmblemMusou que l'information a été partagée avec; en prime, une nouvelle illustration du jeu pour récompenser les fans du jeu. C'est aussi l'occasion pour les développeurs de rappeler qu'une démo gratuite du jeu est toujours disponible gratuitement sur l'eShop.

Pour en savoir plus sur le jeu, n'hésitez pas à lire (ou relire) le test complet de l'ami Lotario qui lui a accordé un joli 8.5/10 en cliquant ici. Fire Emblem Warriors: Three Hopes est disponible depuis le 24 juin dernier en exclusivité sur Nintendo Switch.