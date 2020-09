Fire Emblem Heroes : un nouveau focus aux couleurs de Path of Radiance

Comme à son habitude, Fire Emblem Heroes nous propose régulièrement des mises à jour et des nouvelles invocations afin de tenir en halaine les joueurs du jeu. Aujourd'hui nous apprenons sur la chaîne Youtube de Nintendo Mobile, qu'un nouveau focus centré sur 4 nouveaux personnages de l'opus Fire Emblem : Path of Radiance sera disponible le 18 septembre 2020 . A savoir :

De plus, une nouvelle histoire du chapitre du rêve de Plumeria sera disponible. Un focus unanimement dominé par des personnages provenant de Fire Emblem : Path of Radiance. Nul doute que ce nouveau focus fera plaisir aux fans de la série car cet opus est considéré comme l'un des meilleurs de la franchise. Petite cerise sur le gâteau, à chaque 40 invocations il vous sera possible de choisir un des héros gratuitement de ce focus histoire de maximiser vos chances. Attention, vous ne pourrez pas invoquer plusieurs fois le même héros avec cette fonctionnalité.

Retrouvez la vidéo de présentation de ces héros précédemment cités en vidéo disponible ci-dessous.

