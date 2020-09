Fire Emblem Heroes : un nouvelle invocation spéciale tenue de danse élégante

C'est la rentrée et quoi de mieux que de fêter cet événement avec une nouvelle invocation sur Fire Emblem Heroes. Et c'est 4 nouvelles unités provenant du jeu Fire Emblem : Genealogy of the Holy War avec des costumes de danse qui ouvre le bal de ce mois de septembre dont une unité duo. Respectivement :

Lachesis ( Fire Emblem : Genealogy of the Holy War )

) Ethlyn ( Fire Emblem : Genealogy of the Holy War )

) Quan ( Fire Emblem : Genealogy of the Holy War )

) Sigurd - personnage duo (Fire Emblem : Genealogy of the Holy War)

Cette nouvelle invocation débutera le 8 septembre 2020 et se terminera le 8 octobre 2020 . Retrouvez le trailer présentant ces 4 nouvelles unités ainsi que leurs compétences ci-dessous.

Fire Emblem Heroes s'approche doucement mais sûrement à la version 5.0.0 et qui apportera avec elle un tout nouveau chapitre ainsi que des nouvelles fonctionnalités en jeu. Restez connectés sur Nintendo-Master pour ne rien manquer.

