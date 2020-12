Fire Emblem Heroes : une nouvelle invocation légendaire centrée sur Lilina est disponible

Comme vous le savez, le free-to-play Fire Emblem Heroes a pour habitude d'étoffer son contenu via des mises à jour gratuites ajoutant au jeu de nouveaux scénarios, modes de jeu et fonctionnalités ou encore via des nouvelles invocations de héros qui prolongent la durée de vie du jeu.

En l'occurrence aujourd'hui, une toute nouvelle invocation pour Fire Emblem Heroes nous est présenté par le biais de la chaîne Youtube officielle de Nintendo Mobile. C'est Lilina, un personnage issu de Fire Emblem : The Binding Blade qui est mise à l'honneur dans cette invocation disponible dès aujourd'hui en jeu . Ce n'est pas tout, celle-ci sera accompagnée par d'anciens héros provenant de précédentes invocations. Retrouvez la liste complète ci-dessous :

Lilina - Fire Emblem : The Binding Blade

Duma - Fire Emblem Echoes : Shadows of Valentia

Peony - Fire Emblem Heroes

Celica - Fire Emblem Echoes : Shadows of Valentia

Bramimond - Fire Emblem : The Blazing Blade

Dimitri - Fire Emblem : Three Houses

Claude - Fire Emblem : Three Houses

Edelgard - Fire Emblem : Three Houses

Jill - Fire Emblem : Path of Radiance

Gatrie - Fire Emblem : Path of Radiance

Plumeria - Fire Emblem Heroes

Reginn - Fire Emblem Heroes

Vous aurez alors jusqu'à 8% de chance d'obtenir l'un des personnages précédemment cités dans cette nouvelle invocation. Retrouvez dès à présent ci-dessous la présentation en vidéo de tous ces combattants.

Source : Youtube