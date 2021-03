Fire Emblem Heroes - Dagr le nouveau personnage mythique fait son entrée dans une invocation inédite

Si vous ne le saviez pas, Fire Emblem Heroes est un jeu mobile gratuit de la licence Fire Emblem et comme tout bon jeu mobile free-to-play, des mises à jour sont proposées régulièrement aux joueurs afin de les garder en haleine sur le long terme et évidemment le jeu ne déroge pas à cette règle. En l'occurrence une nouvelle invocation spéciale et limitée nous a été dévoilée sur la chaîne Youtube officielle de Nintendo Mobile. Nous avons pu découvrir qu'un tout nouveau personnage mythique va faire son arrivée d'ici peu dans le jeu et celui-ci n'est autre que Dagr. Disponible à partir du 30 mars 2021 , d'autres combattants rares feront aussi parti de cette nouvelle invocation. Découvrez cette liste ci-dessous :

Lucina - Fire Emblem Awakening

Marth - Fire Emblem : Shadow Dragon and the Blade of Light

Erika - Fire Emblem : The Sacred Stones

Bramimond - Fire Emblem : The Blazing Blade

Edelgard - Fire Emblem : Three Houses

Corrin - Fire Emblem Fates

Guinivere - Fire Emblem : The Blazing Blade

Freyja - Fire Emblem Heroes

Reginn - Fire Emblem Heroes

Duessel - Fire Emblem : The Sacred Stones

Sara - Fire Emblem : Thracia 776

Vous aurez alors jusqu'à 8% de chance d'obtenir l'un des personnages précédemment cités dans cette nouvelle invocation. Vous retrouverez ci-dessous le trailer dévoilant Dagr ainsi que ses compétences.

Source : Youtube