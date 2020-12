Fire Emblem Heroes : le nouveau chapitre V Steampunk est disponible - toutes les informations à savoir sur la nouvelle mise à jour 5.0.0

Une fois n'est pas coutume, Fire Emblem Heroes voit encore son contenu s'étoffer grâce à sa nouvelle mise à jour, la 5.0.0 . Teasé il y a plusieurs mois de cela, le Livre V du scénario principal du jeu est enfin arrivé. Cette fois-ci, le décor change intégralement pour laisser place à un royaume Steampunk appelé Nidavellir où la magie et la science ont fusionné et où les rouages et les pistons jonchent le paysage. Trois grandes personnalités de Nidavellir nous sont présenté à savoir Fáfnir, qui semble être l'antagoniste de ce nouveau scénario et qui règne sur le royaume, Otr son petit frère et Reginn sa petite soeur combattant dans un méka/robot mécanique. Découvrez sans plus tarder la vidéo de présentation du Livre V de Fire Emblem : Heroes ci-dessous.

Ce n'est pas tout, la mise à jour 5.0.0 apporte avec elle son lot de nouveautés, d'événements et de modifications. Retrouvez les ci-dessous :

Evénement accompagnant la sortie du scénario V du jeu ( disponible jusqu'au 21 décembre 2020 ) : Durant cette période si vous vous connectez 10 fois vous recevrez 20 orbes Si vous réussissez toutes les quêtes "Début du livre V" à temps du vous recevrez 1000 pierres d'éther Nouveau décor pour votre château basé sur l'univers du Livre V De nouvelles structures sont disponibles pour le centre d'éther Reginn rejoindra vos rangs si vous terminez le chapitre 1 du Livre V



Nouveaux personnages annoncés provenant de Fire Emblem : The Sacred Stones : Duessel (disponible dans l'invocation "Début du livre V : Reginn et plus") Selena (disponible dans l'invocation "Début du livre V : Reginn et plus") Natasha (disponible dans l'invocation "Début du livre V : Reginn et plus") Knoll (disponible en terminant les quêtes "Début du livre V") Caellach (disponible en terminant sa bataille)



Voici les changements apportés dans la mise à jour 5.0.0 Modification du mode Raid céleste : Certaines règles ont été mises à jour Nouvel effet mythique Modification de l'écran d'invocation et son fonctionnement : Apparition du taux d'invocation des 5 étoiles (en %) lors d'une invocation en cours Plus de chances d'obtenir un personnage 5 étoile du focus



Il semblerait aussi que de nouveaux héros aux couleurs de Noël sont sur le point d'arriver dans Fire Emblem Heroes. Restez connectés sur Nintendo-Master pour ne rien manquer des futures mises à jour.

Source : Youtube