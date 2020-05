Fire Emblem Heroes : Découvrez un nouveau personnage mythique

Les événements s'enchaînent sur Fire Emblem Heroes. Alors que celui du mariage est toujours en cours, Nintendo nous surprend en nous annonçant aujourd'hui qu'un nouvel événement aura lieu le 29 mai 2020 . Une invocation sera alors mise en place et sera centrée sur un nouveau héros mythique : Mila la Déesse de l'Amour. En plus de Mila vous pourrez retrouver via son portail d'invocation d'autres héros tels que :

Ephraim ( The Sacred Stones )

) Hector ( The Blazing Blade )

) Lucina ( Awakening )

) Alm ( Gaiden / Shadows of Valentia )

) Eliwood ( The Blazing Blade )

) Julia ( Genealogy of the Holy War )

) Leif ( Thracia 776 )

) Osian ( Thracia 776 )

) Larcei ( Genealogy of the Holy War )

) Lif ( Heroes )

) Annette (Three Houses)

Vous aurez jusqu'au 8% de chance d'obtenir un des personnages précédemment cités dans cette invocation. Si cela vous intéresse, la vidéo dévoilant Mila et ses capacités est disponible ci-dessous.

Source : Youtube