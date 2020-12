Fire Emblem Heroes : 4 nouveaux héros aux couleurs de Noël s'invitent dans le jeu

Alors qu'il y a peu Fire Emblem Heros s'est offert une mise à jour majeure dont notamment l'arrivée du chapitre V qui se déroule dans un univers Steampunk, aujourd'hui le jeu met en place l'une de ses invocations les plus importantes de l'année à savoir celle de Noël. Qui dit nouvelle année, dit nouvelle invocation et en l'occurrence ce sont 4 nouveaux héros habillés aux couleurs des fêtes de fin d'année qui s'invitent en jeu. Disponibles dès aujourd'hui et jusqu'au 17 janvier 2021 , ces 4 nouveaux combattants seront obtenables dans une nouvelle invocation dédiée. Vous retrouverez donc :

Sephiran - Fire Emblem : Path of Radiance

Berneadetta - Fire Emblem : Three Houses

Hilda - Fire Emblem : Three Houses

Altina (personnage duo) - Fire Emblem : Path of Radiance

Mais ce n'est pas tout. Chaque 40 invocations vous aurez la possibilité de choisir un des quatre personnages cités ci-dessus. Si cela vous intéresse, retrouvez ci-dessous ces nouveaux héros en vidéo ci-dessous.

Source : Youtube