Fire Emblem Engage aura droit à son propre manga

Si aujourd'hui vendredi 20 janvier marque la sortie en exclusivité sur Nintendo Switch de Fire Emblem Engage, cette date marque désormais aussi celle de l'annonce de son manga dédié. En effet, sur son site officiel, Nintendo vient d'annoncer la publication dès le 3 février prochain dans le magazine Japonais Saikyo Jump du prologue de l'adaptation en manga de l'histoire de Fire Emblem Engage.

Celle-ci se focalisera sur la version féminine d'Alear et sera une publication mensuelle (le second chapitre arrivera le 3 mars prochain ) des aventures d'Alear et de sa quête des 12 anneaux d'Emblèmes. Vous pouvez voir en fin d'article des pages du prologue du manga pour en juger des traits. Attendez-vous une traduction française de ce manga pour vous laisser tenter ?

Source : Nintendo