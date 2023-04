Le volume final du pass d'extension de Fire Emblem Engage est désormais disponible - Découvrez le xénologue déchu

Le "Xénologue Déchu", le quatrième volume du pass d'extension de Fire Emblem Engage est enfin disponible sur Nintendo Switch. Dans ce scénario inédit qui met en scène de nouveaux personnages ainsi que des lieux inédits vous y mènerez de nouveaux combats pour sauver une réalité alternative de la destruction. Avec ce quatrième volume, le pass d'extension de Fire Emblem Engage est désormais complet, vous le retrouverez sur l'eShop au prix de 29,99 euros.

De nouveaux emblèmes tels que Dimitri, Edelgard, Claude de Fire Emblem : Three Houses ou encore Camilla de Fire Emblem Fates sont elles aussi dans ce pass d'extension. De quoi refaire un tour dans le monde incroyable de Fire Emblem Engage.

Volume 4 – Disponible le 5 avril

L'ultime volume du pass d'extension ajoute des classes supplémentaires ainsi que le « Xénologue déchu », un scénario inédit mettant en scène de nouveaux personnages, lieux et combats à découvrir.

Xénologue déchu

Après avoir terminé le chapitre 6 et déverrouillé la possibilité de transformer des objets en utilisant le puits ancien situé à Somniel, rendez-vous au puits pour assister à une conversation entre Alear et Vander. À partir de ce point, vous pourrez accéder au xénologue déchu, un scénario additionnel qui comporte de nouvelles batailles et de nouveaux personnages à découvrir !

Nouveaux alliés

Terminez le scénario du xénologue déchu pour ajouter de nouveaux personnages à vos rangs dans le jeu complet et faites appel à leurs pouvoirs pour aider Alear à réunir les 12 anneaux d'Emblème !

Récompenses

Terminer le scénario du xénologue déchu permet aussi de recevoir les objets suivants en récompense : besace mystique, canon magique, tonique PV, tonique Tec, Tonique Vit, boulet simple, boulet magus, boulet toxique, manuel novice, manuel initié, manuel expert, Magister et Scolaris.

Nouvelles classes

Terminer le scénario du xénologue déchu permet également d'accéder aux classes d'enchanteur et de mage-canonnier. Vous pourrez enseigner ces classes à l'une de vos unités en utilisant une besace mystique ou un canon magique. Vous obtiendrez un exemplaire de chacun de ces objets après avoir terminé le xénologue déchu, et d'autres exemplaires pourront ensuite être achetés au magasin de Somniel.