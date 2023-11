Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time officiellement repoussé à 2024 sur Nintendo Switch

On s'en doutait mais c'est désormais officiel : FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time, la suite de Fantasy Life, le jeu de simulation à la sauce RPG sorti en 2014 sur 3DS, voit sa sortie repoussée à 2024 . Pour rappel, le jeu devait logiquement sortir avant la fin de l'année dans le monde entier. Sur le site officiel du jeu, Level 5 explique préférer décaler la sortie du titre "pour tout le monde" afin d 'offrir "un titre de meilleure qualité". La date précise de sortie de FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time sera dévoilée avant la fin du mois, lors du LEVEL5 VISION 2023 II à suivre en direct sur le net le 29 novembre prochain.

Débutez une nouvelle vie de rêve sur une île en ruine et embarquez pour une grande aventure qui vous fera voyager dans le passé ! Nouez des amitiés, fabriquez toutes sortes d'objets et construisez votre propre ville ! Un tout nouvel épisode de la série Fantasy Life

Construisez votre propre ville et partez à l'aventure sur une toute nouvelle île

Explorez l'île en adoptant la vie (autrement dit l'occupation) que vous voulez

Voyagez entre le présent et le passé pour lever le voile sur les secrets de cette mystérieuse île

Retrouvez des personnages connus de la série qui font leur retour

Source : Fantasylife