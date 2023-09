Evil Dead: The Game officiellement annulé pour Nintendo Switch

Si vous espériez encore partir à la chasse aux cadavéreux (ou aux survivants) sur Nintendo Switch avec Evil Dead: The Game, il va falloir revoir vos plans. En effet, le développement du jeu a été arrêté sur la console de Nintendo. A dire vrai, on le sentait venir mais c'est désormais officiel. Par ailleurs, en ce qui concerne le jeu disponible actuellement sur PC, Playstation et Xbox, l'équipe de développement a annoncé dans la foulée qu'il n'y aurait plus de contenu supplémentaire. Le jeu restera jouable en ligne (en tout cas pour le moment) et l'équipe assurera le suivi des bugs mais il ne faut plus s'attendre à de nouveautés et notamment à l'ajout de nouveaux personnages des films ou de la série ASH Vs. Evil DEAD.

