Ash, Pablo et Kelly en action dans le nouveau jeu vidéo Evil Dead

Si comme votre serviteur, vous êtes fan d'e la saga Evil Dead de Sam Raimi, vous devez trépigner d'impatience à l'idée de retrouver Ash Williams et sa main tronçonneuse dans Evil Dead, The Game, un jeu permettant de jouer à quatre en coopération dans des niveaux reprenant des lieux emblématiques comme la fameuse cabane ou les bois ensorcelles des films. A l'occasion du Summer Game Fest 2021 un nouveau trailer de gameplay avec la voix de Bruce Campbell vient d'être diffusé. L'occasion de retrouver Ash et quelques personnages issus de l'excellente série Ash Vs Evil Dead comme Pablo ou l'iconique Kelly en train de massacrer des cadavéreux... Les fans reconnaîtront aussi le boss de l'Armée des Ténébres sachant que d'autres méchants bien connus comme Henrietta, par exemple devraient aussi être de la fête...

Evil Dead, The Game est attendu cette année sur différentes plateformes dont la Nintendo Switch