Evil Dead : la sortie du nouveau jeu repoussée encore

Si comme votre serviteur, vous attendiez avec impatience qu'arrive le mois de février pour partir à la chasse aux cadavéreux (ou aux êtres vivants, au choix) avec Evil Dead: The Game, forcément cette nouvelle vous vous mettre en rogne. En effet, initialement prévu en 2021 avant d'être décalé en février 2022, Evil Dead: The Game voit sa sortie une nouvelle fois repoussée... C'est sur le compte Twitter du jeu que l'info est tombée (voir ci-dessous.) Evidemment, c'est pour la bonne cause. Afin de rendre le jeu aussi "groovy" que possible et digne de la franchise, les développeurs ont encore besoin d'un peu de temps... Evil Dead: The Game est donc désormais attendu en mai prochain. D'ici là, d'autres infos et un nouveau trailer devraient être partagés. Notez que pour les fans d'Evil Dead, un nouveau film (le 5eme de la franchise) nommé Evil Dead Rise devrait sortir aussi cette année sur la chaîne HBO Max. Toujours produit par Sam Raimi et Rob Tappert, ce nouveau film, très différent des précédents, tentera de lancer la série dans une nouvelle direction (sans Bruce Campbell alias Ash Williams) avec de nouveaux personnages et de nouveaux acteurs, en l'occurrence des actrices, les héroïnes du film étant deux sœurs.

Salut les fans d'Evil Dead ! Lorsque nous avons décidé de créer un tout nouveau jeu digne de la franchise Evil Dead, nous savions qu'il devait être super groovy. Afin d'offrir la meilleure expérience possible, Evil Dead: The Game arrive maintenant le 13 mai 2022.

Evil Dead: The Game est désormais prévu pour une sortie le 13 mai 2022. Aucune précision concernant la la version Nintendo Switch n'a encore été donnée. Plus d'infos sur Evil Dead: The Game dans nos news spéciales.

When we set out to create a brand new game worthy of the Evil Dead franchise, we knew it had to be groovy as hell. In order to deliver the best possible experience, Evil Dead: The Game is now coming on May 13, 2022. pic.twitter.com/BfuaOdcFVT — EvilDeadTheGame (@EvilDeadTheGame) January 28, 2022