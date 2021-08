Evil Dead, le jeu ne sortira finalement pas cette année

C'est forcément un mal pour un bien- ou le contraire mais il y a quelques jours, Saber Interactive et Boss Team Games ont annoncé que Evil Dead: The Game initialement prévu pour une sortie cette année sur différentes plateformes dont la Switch ne sortirait que l'année prochaine. Il va donc falloir prendre son mal (ou son bien) en patience avant de partir jouer à quatre en coopération ou en PVP multijoueur, à la chasse aux cadavéreux ou, au contraire, aux êtres (encore) vivants. La bonne nouvelle, c'est que els développeurs vont pouvoir peaufiner leur jeu et notamment mettre en place une option solo. Pour plus de détails, retrouvez la traduction de l'annonce ci-dessous.

Notez que parallèlement un nouveau film sans Ash (mais produit par Bruce Campbell et Sam Raimi) nommé Evil Dead Rise est actuellement en préparation pour HBO Max. Le titre tentera de se démarquer de la trilogie originale (et de la série télé) en plaçant notamment l'action dans un milieu urbain...

Evil Dead: The Game est désormais prévu pour une sortie en février 2022.

Evil Dead: The Game will be releasing in February 2022

Hey groovy gamers, we're targeting a new release date to give the team some extra time for polish and to ensure this is the ultimate Evil Dead experience you’re all waiting for! pic.twitter.com/c5I4OSQshA