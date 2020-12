Evil Dead: The Game dévoilé sur consoles dont la Nintendo Switch

Fans d'Ashy Slashy réjouissez-vous ! Il semblerait qu'Ash va une nouvelle fois lire les pages maudites du Necronomicon, le livre des morts.. La saga légendaire Evil Dead de Sam Raimi s'apprête en effet à inscrire un nouveau chapitre de son histoire grâce à un nouveau jeu vidéo actuellement en développement. Il nous permettra bien évidemment de retrouver Ash Williams et sa fameuse tronçonneuse en guise de main ainsi que la vieille cabane perdue au fond des bois et théâtre des pires atrocités... On retrouvera d'ailleurs de nombreux éléments mais aussi des dialogues des trois films cultes ainsi que de l'excellente série (en trois saisons) Ash Vs Evil Dead. Parmi les personnages du jeu, les fans de la série retrouverons d'ailleurs avec plaisir son héroïne, Kelly; Par contre, on ne sait pas si Ruby et Pablo seront de la partie. Le jeu devrait permettre de jouer à quatre en coopération dans un tas de niveaux différents ou en PVP multijoueur, l'un des joueurs jouant un démon pouvant notamment prendre possession des cadavéreux.

Le jeu est annoncé en 2021 sur de nombreuses plateformes dont la Nintendo Switch. Evidemment on en reparlera. Une première vidéo (avec restriction d 'âge) est disponible sur Youtube