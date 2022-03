Entretien audio avec les développeurs d'A Musical Story, les Français de chez Glee-Cheese : Du développement du jeu à sa sortie en passant par l'avenir du studio

Après la sortie d'A Musical Story sur Nintendo Switch puis son test dans lequel le titre obtint la jolie note de 9/10 (cliquez ici pour lire le test), nous avons proposé une interview aux développeurs de chez Glee-Cheese. Ci-dessous vous pourrez donc retrouver l'intégralité de cet entretien audio en vidéo, la retranscription écrite de cet entretien sous forme d'interview sera disponible dans les jours à venir sur le site.

Les développeurs nous ont livré pendant plus de deux heures leur vision du jeu de rythme, leurs inspirations et l'histoire derrière la création du jeu. Cet entretien est ponctué d'interludes musicaux choisis par les créateurs du jeu eux-mêmes afin de dynamiser l'écoute. Composé de 4 personnes (Valentin, Charles, Maxime et Alexandre), le studio nous a fait l'honneur d'être présent en intégralité durant cet entretien. Voici le timer des questions et sujets abordés :

00:00: Composition et création du Studio Glee Cheese

19:40 : Pourquoi faire un jeu de rythme alors que c'est un genre de niche ? Le jeu est-il pensé pour être accessible ?

25:30 : Une philosophie à la Nintendo Easy to Play Hard to Master

45:55 : Interlude musical : La chanson de Valentin The Doors - LA Woman

55:30 : La musique est-elle venue avant le Gameplay ou parallèlement ?

1:06:00 : Digerati et l'édition Liberté créative et censure de la nudité

1:13:45 : Pourquoi les années 70 ?

1:28:50 : Le corbeau allégorie du caractère autodestructeur, au niveau de l'usage abusif de drogue, des icônes des années 70 est-il là pour montrer le potentiel gâché par la drogue des artistes qui vous ont inspiré ? La drogue est-elle une source d'inspiration ou bien simplement un énorme gâchis ?

1:37:35 : Interlude musicale : La Chanson de Maxime : Black Sabbath – Iron Man

1:44:02 : Pourquoi avoir présenté le jeu comme une exclusivité console Nintendo Switch pour ensuite le sortir sur d'autres plateformes ?

1:51:10 : Interlude Musical : La chanson d'Alexandre Nada – Senza Un Perché

1:55:26 : Quelle est pour vous la meilleure plateforme pour jouer au jeu ?

2:10:40 : Interlude Musical : La chanson de Charles Radiohead – Hunting Bears

2:17:08 : Après la sortie de l'album de l'OST sur les plateformes numériques, un vinyle de prévu ? Une édition collector du jeu physique ?

2:19:30 Une suite de prévue ? Un teasing pour la suite de Glee-Cheese ?

