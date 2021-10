En 2019 , Apple a engrangé plus de bénéfices dans les jeux vidéo que Nintendo, Sony et Microsoft réunis

Si depuis quelques années, Nintendo squatte le haut des charts du monde entier et enchaîne succès sur succès, sur le marché des jeux vidéo, le géant japonais se fait battre à plate couture par Apple- et il n'est pas le seul. En effet, bien que le géant américain ne fabrique pas de jeu (ou peut-être à cause) Apple a engrangé en 2019 près de 8,5 milliards de dollars de bénéfices d'exploitation sur les jeux, soit plus de bénéfices que Microsoft, Nintendo, Sony et même Activision réunis, s'imposant ainsi comme l'une ou si ce n'est la plus grande société de jeux vidéo au monde. C'est en tout cas la conclusion d'un article du Wall Street Journal couvrant le procès "antitrust d'Apple" Il faut dire que l'on retrouve l'App Store sur tous les appareils Apple et surtout qu'Apple s'octroie une jolie part de 30% sur chaque transaction (ce qui n'est pas sans provoquer quelques remous) ce qui lui permet de dégager des bénéfices très rapidement.

Pour autant, il semblerait que la domination d 'Apple soit déjà menacée notamment par Facebook et Epic Games alors que tout le secteur se prépare à de grands bouleversements avec la Réalité Virtuelle qui d'ici 2024 pourrait totalement changer nos vies, de la simple recherche internet, aux activités numériques en passant par le shopping, etc. Apple pourrait aussi ressentir les effets d'une loi discutée en Chine visant à réduire le temps de jeux des mineurs alors que selon, Sensor Tower, "trois des cinq jeux mobiles les plus rentables de l'App Store proviennent de Chine..." En attendant, c'est Apple qui domine les marché des jeux vidéo et non une société qui en a fait sa spécialité et qui créé des jeux.

