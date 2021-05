Electronic Arts date sa conférence Ea Play Live pour l'E3 2021

Après Ubisoft, c'est au tour d'Electronic Arts de nous envoyer ses faire-partspour son E3 un peu en marge du vrai E3 2021. Ce sera donc une nouvelle fois à sa propre sauce qu'EA se laissera dévorer avec une nouvelle édition de son EA Play Live, un format qu'il avait déjà utilisé l'année dernière.

Dans un simple tweet, l'entreprise américaine aux millions de franchises nous donne rendez-vous le 22 Juillet 2021 afin de découvrir ses futures sorties. Après la toute récente sortie sur Nintendo Switch d'Apex Legends, les joueurs de la console hybride sont en droit de demander la lune à EA ou tout du moins un portage sur Switch d'It Takes Two . Cette conférence pourra potentiellement annoncer de belles surprises sur Nintendo Switch et les autres plateformes et nous vous tiendrons informés ici même dès sa diffusion.

Qu'attendez-vous de cette conférence ?