E3 2021 : Ubisoft date sa conférence UbiForward

Cette fois-ci la machine E3 2021 est bel et bien lancée ! Après de premières annonces très encourageantes c'est au tour de l'éditeur français le plus breton de tous les temps d'annoncer sa conférence. Cocorico ! Ubisoft tiendra donc sa conférence Ubisoft Forward, ou Ubiforward pour les intimes, le samedi 12 juin prochain à 21 heures (heure de Paris) .

Ce sera probablement l'occasion de voir plusieurs titres du catalogue Ubisoft portés et/ou façonnés pour la Nintendo Switch, tels des opus de leur saga phare Assassin's Creed, avec pourquoi pas (soyons fous) un épisode spécial pour la console hybride. Ou bien encore un retour des jeux indépendants chez l'éditeur comme ce fut le cas avec les très beaux Child of Light ou Soldats Inconnus. De nombreuses rumeurs courent aussi quant à une suite au très bon Mario + The Lapins Crétins™ Kingdom Battle. L'heure n'en est malheureusement pour l'instant qu'aux rêves et aux spéculations.



Une chose est sûre, le rendez-vous est pris ! Et vous, qu'attendez-vous de cette conférence Ubisoft E3 2021 ?

Source : Ubisoft