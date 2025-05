Ecco the Dolphin revient en force avec des remasters et un nouveau jeu

Ecco The Dolphin est une série de jeux fantastique qui a participé à la légende des consoles SEGA.

Née sur Master System et Mega Drive au début des années 90 , elle nous met aux commandes d'un petit dauphin et nous plonge littéralement dans un monde sous-marin fantastique bourrée de surprises et de secrets... Hymnes à la beauté et à la préservation des océans, les jeux Ecco The Dolphin sont des jeux narratifs d'aventure mêlant exploration et énigmes avec un aspect contemplatif unique.

C'est donc une avec plaisir que l'on apprend aujourd'hui que le créateur de la série, Ed Annunziata, s'attelle actuellement aux remasters des deux premiers opus, Ecco The Dolphin et Ecco : Les Marées du temps mais qu'il prépare aussi un tout nouvel épisode ! Pour le moment cependant, aucune info, si ce n'est qu'un site teaser avec un mystérieux compte à rebours a été ouvert. Manifestement, il faudra attendre près d'une année pour en savoir plus...

En attendant, si vous êtes abonné au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel, sachez que le premier Ecco The Dolphin est l'un des 50 jeux disponibles dans la bibliothèque de jeux Mega Drive.

Source : Xbox