Eastward : à l'est du nouveau ! Embarquez pour un Zelda-like au pixel-art irrésistible

Eastward, c'est le jeu de la semaine, voire plus, à ne pas rater sur Nintendo Switch. L'ami Guyoon vous a déjà dit tout le bien qu'il pensait du jeu dans notre test complet, à lire et à relire ici. Disponible uniquement (pour le moment du moins) en téléchargement sur l'eShop de Nintendo au prix de 24,99€, Eastward est un voyage en pixel-art délicieusement rétro qui vous fera penser autant aux premiers Zelda qu'à EarthBound. Pour voir à quoi cela ressemble, nous vous invitons à retrouver les premières minutes du jeu en français avec notre vidéo de gameplay. En prime, retrouvez la présentation complète du jeu ci-dessous.

Pour rappel, Eastward est disponible depuis le 16 septembre 2021 sur l'eShop de la Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news précédentes et notre test complet.

Échappez au joug tyrannique de la société souterraine de l'Île-Cocotte et prenez part à une aventure unique à la surface avec le duo insolite d'Eastward ! Découvrez des villes aussi belles qu'étranges et rencontrez de nouveaux amis au cours de votre périple ferroviaire à travers le monde.

Combinez les talents de John et de Sam pour résoudre des énigmes dans des donjons, affronter des ennemis étonnants et survivre au MIASME mortel. Parviendrez-vous à lever le voile sur les pouvoirs mystiques de Sam et à rétablir la paix dans les terres ravagées d'Eastward ?

• Découvrez le monde étonnant et merveilleux d'Eastward. Montez à bord du train qui traverse le continent en ruine de part en part, et descendez-en pour explorer les villes animées, les étranges campements et les forêts obscures que vous verrez en chemin.

• Repoussez des monstres bizarres et des boss féroces avec l'arme de prédilection de John, qu'il s'agisse d'un lance-flammes, d'un lance-pignons ou de votre fidèle poêle à frire. Vous vous sentez d'humeur magnanime ? Essayez de les étourdir avec l'explosion cinétique de Sam.

• Contrôlez John et Sam pour résoudre des casse-tête et traverser des donjons. Séparez vos deux personnages pour accéder à des passages cachés ou restez unis pour affronter les plus grands dangers.

• Faites la connaissance de personnages hauts en couleur ! Plongez dans cette aventure narrative pleine d'émotion et d'humour déjanté.

• Cuisinez de bons petits plats typiques d'Eastward grâce à des produits (généralement) frais ou bio que vous aurez obtenus dans des forêts toxiques, des fermes à crabes-cocottes ou des centres commerciaux abandonnés. Ces mets délicats vous procureront des bonus de santé et de force, ainsi que d'autres avantages secrets.

• Jouable en français !