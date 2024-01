Eastward: Octopia est disponible sur Nintendo Switch

Si vous avez envie de prolonger l'expérience Eastward, Chucklefish et Pixpil sont heureux se proposer aux joueurs dès à présent le dernier DLC du jeu paru ce jour : Eastward: Octopia. Proposé au prix de 5,00€ jusqu'au 14 février 2024, nous vous laissons découvrir le trailer dédié ci-dessous.

Sam et John reviennent dans une toute nouvelle aventure ! Dans un lointain village de montagne, ils démarrent une nouvelle vie en tant que fermiers. Travail de la terre, élevage du bétail et cuisine du terroir pour des amis à la fois familiers et différents.

À vous la belle vie dans un monde calme et tranquille tout en pixels !

Aidez Sam et John à mener leur nouvelle vie à la campagne : pas de miasme, pas d'épreuves à surmonter, juste une vie calme dans un monde parallèle.

Redonnez vie à une ferme délabrée : faites pousser des cultures, élevez des animaux, exploitez les ressources des marais, parlez à des fantômes et passez vos nuits à taquiner le goujon dans les coins de pêche.

Construisez et améliorez maisons et magasins pour rendre à Octopia sa prospérité d'antan.

À mesure que le village s'agrandira, d'autres visages familiers viendront mettre un peu de couleur dans le paysage. Certains pourraient même décider de poser leurs valises pour de bon !

En utilisant les produits frais de la ferme et le livre de cuisine de John, inventez des recettes et préparez de bons petits plats à partager avec vos voisins.

Accessible aussi bien aux nouveaux joueurs qu'aux anciens, Eastward: Octopia est jouable dès le menu de démarrage d'Eastward pour vous permettre de profiter de cette vie tranquille sans attendre.