Eastward arrive en exclusivité console temporaire sur Nintendo Switch

Eastward est un jeu d'action-aventure au pixel-art irrésistible se déroulant dans un univers "étrange et merveilleux" et mettant en avant un improbable duo. Développé par Pixpil/Chucklefish, le titre était initialement attendu courant 2020 sur Nintendo Switch avant d'être reporté sine die. A l'occasion du dernier Indie World (dont vous pouvez retrouver tous les détails ici) Eastward est enfin revenu sur le devant de la scène avec de nouvelles images et, même mieux, une date de sortie.

Eastward sortira le 16 septembre 2021 en exclusivité console temporaire sur Nintendo Switch. Retrouvez ci-dessous la présentation du jeu tirée du dernier Indie Worl.