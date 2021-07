Découvrez Eastward, un Zelda-Like post-apocalyptique en pixel-art signé Pixpil

Dans la catégorie des jeux indés à surveiller de près, petit focus ce jour sur le Zelda-like Eastward développé par Pixpil. Initialement attendu courant 2020 sur Nintendo Switch, le développeur a été contraint de repousser le titre en 2021 afin de pouvoir le peaufiner. Si nous n'avons pas encore de date précise à nous mettre sous la main, IGN a eu la chance de s'essayer au jeu, et nous propose une longue vidéo de gameplay de 25 minutes mettant en lumière cet univers post-apocalyptique.

Prochain arrêt : Eastward !

Dans un monde post-apocalyptique aussi beau que riche en détails, un mineur découvre une mystérieuse petite fille appelée Sam au plus profond d'un bâtiment secret. Durant votre aventure, vous traverserez des villes sur le déclin, croiserez des créatures étranges et ferez la connaissance de personnages plus étranges encore !

Dans un futur proche, la société est au bord de l'effondrement, la population ayant décliné à un niveau jamais vu. Alors que le monde qui l'entoure menace de tomber en ruine, un mineur zélé nommé John tombe sur Sam, une petite fille, au plus profond d'un bâtiment secret. Après avoir fui la ville, le duo improbable s'engage dans un voyage riche en péripéties pour découvrir la vérité sur les origines de la petite fille, mais aussi élucider le mystère qui entoure les sombres créatures assaillant les villes alentour et dévorant tout sur leur passage.