Eastward confirme la date de sortie de sa version physique en Europe sur Nintendo Switch

Sorti en septembre 2021 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Eastward a déjà rencontré son petit succès auprès de la presse et des joueurs, ainsi que de notre ami Guyoon qui s'était occupé du test dans nos colonnes. Si nous savions que le jeu était disponible au Japon en version physique, nous avons eu confirmation il y a quelques semaines que le titre sortirait également en boîte par chez nous dans le courant du mois de mai. Le distributeur Just For Games, accompagné de Iam8bit, Skybound Games et Chucklefish viennent de nous donner des détails supplémentaires ce jour concernant sa distribution.

Eastward sera donc officiellement disponible en version physique à partir du 24 mai 2022 dans les boutiques physique et chez les boutiques en ligne. En plus de la cartouche, les boîtes incluront également un pack d'autocollants aux couleurs des personnages du jeu. Rappelons également que le Français sera bien de la partie comme pour la version esHop. Si vous êtes intéressé par la version physique, les précommandes démarrent à partir de ce jour.