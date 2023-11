Eastward: Design Works - Découvrez le jeu de Pixpil sous un nouvel angle avec ce nouvel artbook et ses OST

Sorti en septembre 2021 sur l'eShop de la Nintendo Switch, et quelques temps plus tard en version physique, le jeu Eastward développé par Pixpil a su faire son bout de chemin et se forger une petite communauté de fans. Si vous souhaitez pousser plus loin l'expertise du titre, Pixpil, l'éditeur Chucklefish, et Lost In Cult viennent d'annoncer un partenariat pour proposer aux joueurs un nouvel artbook ainsi qu'une nouvelle OST officielle proposée en vinyle, CD mais aussi cassette ! Vous trouverez une présentation détaillée de ces produits dans la vidéo ci-dessous. Tout est disponible en précommande sur la boutique en ligne de Lost in Cult, pour une livraison estimée dans le courant de l'été 2024.

ÉDITION STANDARD - £39.99 RRP L'édition standard du livre Eastward : Design Works est idéale pour le fan occasionnel, le collectionneur de livres d'art ou l'observateur de la culture du jeu. Plus de 250 pages racontent l'histoire du développement d'Eastward, de l'esquisse à l'écran, avec des dessins conceptuels, des esquisses, des visuels à couper le souffle et des travaux de conception dans chaque page.

NEW DAM CITY DELUXE EDITION - Exclusivité de la campagne, €119,99 Prix de vente conseillé L'ultime édition de luxe d'Eastward : Design Works, présentée de la manière qui nous semble la plus digne de ce jeu incroyable et de l'histoire qui le sous-tend - disponible exclusivement pendant notre campagne chronométrée. Cette version est dotée d'une couverture rigide brillante, d'un étui sur mesure et d'une boîte extérieure unique, avec un design de qualité digne d'une étagère ou d'une table basse d'aventurier. Un zine exclusif Earth Born est également inclus, explorant l'histoire de ce jeu étonnamment riche (inspiré par Dragon Quest, EarthBound et Final Fanasty) qui sert de pierre angulaire culturelle aux personnages d'Eastward, avec des tutoriels et des conseils des développeurs eux-mêmes. L'édition New Dam City Deluxe comprend également des reproductions artistiques de haute qualité, avec des illustrations inédites issues des archives de Pixpil, ainsi qu'un poster A3 dépliable, quatre badges exclusifs en émail et un marque-page inspiré du frigo emblématique d'Eastward. EDITION SIGNÉE - Limitée aux 500 premiers exemplaires vendus En prime, les 500 premiers exemplaires de New Dam City Deluxe Edition comprendront un ex-libris exclusif fixé à l'intérieur de la couverture, signé par l'équipe de développement de Pixpil. C'est un véritable objet unique pour les plus grands fans d'Eastward, sans aucun coût supplémentaire - faites vite !

