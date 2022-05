Eastward - La version physique est maintenant disponible sur Nintendo Switch

Si comme votre serviteur et bon nombre de joueurs vous avez réussi à patienter jusqu'à ce jour, sachez que Eastward est enfin disponible en version physique sur Nintendo Switch. Une occasion pour les allergiques au dématérialisé d'enfin pouvoir apprécier cet action-aventure RPG signé Pixpil. Cette version distribuée par Just For Games comprend en bonus une planche de stickers.

L'édition physique d'Eastward sur Nintendo Switch est pleine de charisme et de personnalité. Avec un pack d'autocollants chibi exclusifs reprenant les illustrations du jeu et une copie physique du jeu sur Nintendo Switch, les joueurs peuvent désormais explorer l'univers en pixel art magnifiquementdétaillé d'Eastward même en déplacement. Eastward est un RPG d'aventure en pixel art, situé dans une société qui se précipite sur le chemin de la destruction, alors qu'une présence inconnue et toxique commence à se répandre et à empoisonner l'air. Ceux qui ont pu s'échapper ont afflué vers des villages souterrains pour commencer une nouvelle vie, et tandis que de nouvelles générations se forgent, ils oublient rapidement tout souvenir du ciel bleu du dessus. Sam et John, le duo improbable d'Eastward, s'unissent dans l'espoir d'un monde extérieur prospère. Le duo doit échapper aux griffes tyranniques de la société souterraine et voyager à travers le monde en train pour découvrir le mystère des pouvoirs de Sam et la vérité derrière le miasme mortel.