DRAGON QUEST VII Reimagined - On a fini le jeu ! Découvrez notre test complet dès maintenant

Pour les fans de RPG et de Square Enix, le 5 février est une date à garder en mémoire car il s'agit de la date de sortie officielle de DRAGON QUEST VII Reimagined. Après une sortie initiale sur PS1 en 2000, et une sortie sur Nintendo 3DS en 2016, les joueurs vont pouvoir (re)découvrir en 2026 cette histoire colossale avec un tout nouvel habillage, et un confort de jeu amélioré.

Alors que nous avions plus qu'apprécié la démo du jeu, votre serviteur a tout donné pour finir l'aventure principale avant la date de sortie officielle. 47 heures de jeu pour atteindre les crédits, et encore un petit bout de chemin pour le post-game. Un chiffre important, mais (heureusement) bien loin des temps de jeux que l'on pouvait atteindre sur les versions PS1 et 3DS. Si le cœur vous en dit, notre test dédié est disponible dès à présent dans nos colonnes, le tout est proposé sans spoil de l'intrigue, mais une chose est sûre, c'est mon premier coup de cœur pour le début de l'année 2026.

Notre histoire démarre sur l’île de Melyor, microscopique en comparaison de cet océan infini qui s’étend à perte de vue. C’est dans ce contexte que nous incarnons un fils de pêcheur résidant dans la Baie d’Alevin. Par le plus grand des hasards, il s’avère que vous êtes ami avec le Prince de l’île Killyan (Kiefer en VO), et que vous partagez un rêve en commun : quitter l’île pour prouver que vous n’êtes pas les seuls humains dans le monde.

Lire le test complet