On a joué à la démo de Dragon Quest VII Reimagined - Notre avis en attendant le test complet

Au revoir la HD-2D, pour le remake du 7ème opus de la saga, Dragon Quest VII Reimagined s’offre un nouveau style graphique prenant davantage l’allure de poupées de porcelaine. En attendant la sortie du jeu le 3 février prochain, nous avons profité de notre week-end pour lancer la démo du jeu qui nous a permis, contrairement à notre preview de novembre dernier, de pouvoir découvrir les premières minutes de jeu. De quoi se mettre dans de bonnes conditions en attendant le jeu complet !

Le monde ne se résume pas à cette île, et on va le prouver !

Notre histoire démarre sur l’ïle de Melyor, microscopique en comparaison de cet océan infini qui s’étend à perte de vue. C’est dans ce contexte que nous incarnons un fils de pêcheur résidant dans la Baie d’Alevin. Par le plus grand des hasard, il s’avère que vous êtes ami avec le Prince de l’île Killyan (Kiefer en VO), et que vous partagez un rêve en commun : quitter l’île pour prouver que vous n’êtes pas les seuls humains dans le monde.

Accompagné de Maribel, la fille du maire, de la Baie d’Alevin, vos pérégrination sur votre petit caillou vous mènera à explorer des ruines antiques dont l’entrée ne se débloquera qu’après avoir récolté de mystérieux fragments de tablettes. Une fois ces derniers récoltés au bout d’une grosse heure de jeu, le scénario se met doucement en place. Leur assemblage vous conduit par-delà le temps dans sur une île figée dans le passé et où les monstres font la loi. Ensemble, nos compagnons vont devoir explorer cette nouvelle île et vaincre la menace qui s’y trouve. Se faisant, ils vont déclencher un événement étonnant : l’île réapparait dans le présent, et les habitant agissent comme si ils avaient toujours été là.

Le Veilleur en charge des fameuses ruines antiques donnent alors un objectif à nos trois héros, récolter un maximum de fragments de tablettes pour ouvrir l’accès à de nouveaux mondes, et ramener ses îles dans le présent. Une grande aventure qui était étalée sur une bonne centaine sur PS1, et sur 80 heures avec son remake 3DS. Pour cette version Nintendo Switch 2, les développeurs ont indiqué avoir raboté quelques éléments de scénario pour raccourcir encore un peu l’expérience, et d’avoir moins cette impression d’aventurée inutilement étirée. La démo se clôt juste-avant d’entrée dans le second monde, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’en 3 heures de jeu, la démo nous donne qu’une envie, de vite repartir à l’aventure !

Faire du neuf avec du vieux

Côté mécanique, ne nous trompons pas, Dragon Quest n’est pas une licence connue pour bouleverser son gameplay au fil des épisodes, et ce remake ne fait pas l’exception. Contrairement aux anciens opus, ici les monstres se baladent librement sur la carte du monde et dans les donjons, fini les rencontres aléatoires. Évoluant de base dans un monde sans menace monstrueuse, nos héros vont faire leurs armes au début de l’aventure. Chacun d’entre-eux possèdera une classe attitrée. Notre fils de pêcheur est plutôt polyvalent, orienté attaque / buff, Maribel sera notre mage, et Killyan les gros bras du trio. Au fur et à mesure des combats, leur vocation gagnera en niveau, et ils débloqueront de nouvelles capacités à utiliser en et hors combat.

Côté combat justement, on se retrouve avec un grand classique du tour par tour, où les plus rapides attaquent en premier. Petite nouveauté, en utilisant des attaques élémentaires, une icône apparaît sur les ennemis pour voir si ils sont faibles, neutres ou résistants à l’élément en question. Une manière simple pour pouvoir rapidement faire le ménage. Une fois le combat terminé, on obtient de l’or, des points de vocation, et nos précieux points d’expérience pour monter de niveau. Un passage au niveau supérieur remet automatiquement les PV et les PM au maximum, idéal quand on s’enfonce dans un donjon.

Le jeu propose plusieurs modes de difficulté, et le peu que nous avons pu voir durant la démo (2 heures tout de même) nous a rassuré. En mode normal, sans être spécifiquement exigeant, le titre vous demandera tout de même de faire un minimum attention à vos actions. Les monstres peuvent attaquer en grand nombre, et sans arme et sort de zone au début de l’aventure, on peut rapidement se laisser dépasser. Heureusement on pourra compter sur quelques mécaniques intéressantes, l’attaque surprise avant d’entamer un combat, ce qui fait perdre des PV aux ennemis, une élimination instantanée si notre niveau est bien supérieur à celui de l’ennemi, ce qui évite un combat « inutile » tout en engrangeant de l’expérience. Le mode frénésie combative est également présente en combat, faisant sortir nos héros de leurs gonds et débloquer des buffs intéressants. Attention cependant, les ennemis peuvent également posséder ce statut.

La mécanique des cœurs de monstre fait également son retour, mais avec de nouvelle subtilités. Désormais, on peut trouver les cœurs dans des coffres, et sur des « monstres retors ». Ces derniers sont des versions beaucoup plus fortes que le monstre de base, et vous permettra d’obtenir un cœur automatiquement à la fin du combat. Ces derniers s’équipent comme des pièces d’équipement, et ils octroient des capacités uniques au porteur. Si le cœur est en adéquation avec la vocation du héros équipé, vous pourrez également bénéficier d’avantages supplémentaires.

Outre les niveaux de difficulté, on peut également sélectionner une vitesse de combat accélérée pour nos affrontements, ce qui permet de gagner un temps non négligeable sur notre aventure. Mais honnêtement, devant la qualité d’animation du jeu en général, ce serait dommage de ne pas laisser la vitesse standard pour flatter un peu notre rétine. Il est également possible de régler manuellement des points précis comme les dégâts infligés, l’expérience accumulée et autres joyeusetés à notre convenance, mais je suis plutôt adepte des modes standards.

Un diorama vivant sous nos yeux

Lorsque Square Enix a dévoilé le trailer du jeu, j’avoue avoir été sceptique de ce nouveau choix esthétique alors que l’on « mange » de la HD-2D depuis des années. J’ai encore beaucoup de mal avec la faciès du prince Killyan dont la bouche est aussi large que ses yeux. Mais hormis cet avis personnel, force est de constater que l’habillage global du jeu est vraiment magnifique. On a l’impression de voir un diorama évoluer sous nos yeux, et hormis dans les espaces exigus, on a la possibilité de jouer librement avec la caméra à 360° pour explorer tous les recoins et dénicher d’éventuels pots ou tonneaux à explorer pour récolter mini-médailles et autres objets qui seront fort utiles en combat.

Le jeu se paye également un doublage anglais ou japonais au choix, ainsi que quelques cinématiques vraiment belles. Seul petit point négatif pour moi, j’aurai apprécié pouvoir zoomer d’avantage sur les personnages. La caméra possède un mode d’affichage rapproché dans les options, mais j’aurais apprécié une option plus libre. De même, j’aurai aimé pouvoir intervertir la touche de sprint (ZR) avec la touche de dialogue (B). Square Enix a également pensé aux personnes malvoyantes en mettant à disposition une assistance à la vision des couleurs, fort pratique pour la résolution de certaines énigmes, et pour le confort de jeu en général.

On terminera avec la partie bande-son. Ici également pas de grande surprise, on retrouve les morceaux de l’éternel compositeur de la licence, feu Koichi Sugiyama. Mais pour cette nouvelle version, le studio musical du compositeur, Sugiyama Kōbō, a proposé une nouvelle version orchestral plus riche et moderne, ce qui donne une dimension plus épique à l’aventure qui nous tend les bras.

Conclusion

Bien que ce septième opus de la licence est souvent considéré par les joueurs comme le vilain petit canard de la bande, j'avoue qu'il a encore aujourd'hui une place privilégiée dans mon cœur de joueur. J'ai adoré le sentiment d'évasion et de découverte quand j'ai fait cet épisode sur 3DS, et il ne me tarde qu'une chose, redécouvrir cette belle aventure dans des conditions optimales sur Nintendo Switch 2.