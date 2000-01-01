Dragon Quest VII Reimagined - Le Carnet de l'Aventurier se dévoile en vidéo

À quelques jours de la sortie de DRAGON QUEST VII Reimagined, Squre Enix nous propose une nouvelle série de vidéos dédiées dénommées Le Carnet de l'Aventurier. Une occasion parfaite de découvrir en avant-première les aventures qui attendent nos héros dans cette refonte de l'aventure culte sortie initialement en 2000 sur PS1. Pour rappel, une démo est également disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch et de la Nintendo Switch 2 si vous souhaitez vous faire votre propre avis. De notre côté, nous avons hâte de pouvoir vous proposer notre test complet dans nos colonnes dans les jours qui viennent. Pour rappel, DRAGON QUEST VII Reimagined sera disponible à partir du 3 février 2026 sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents.

Embarquez pour une histoire à la croisée du passé et du présent dans Dragon Quest VII Reimagined !

Vous incarnez un fils de pêcheur, un jeune garçon plein de curiosité qui n'a jamais rien connu d'autre que la paisible île de Melyor. Votre périple commence par une simple question : le monde se résume-t-il à cette île ?

Parti en quête d'une réponse avec vos amis d'enfance, vous pénétrez dans le sanctuaire des Mystères et êtes aspiré vers les temps passés. En explorant cette autre époque, vous allez faire une terrible découverte : des continents entiers se sont retrouvés scellées par une force maléfique. L'avenir de ces continents et le destin entier de la planète est désormais entre vos mains.

Dragon Quest VII Reimagined réinvente le RPG emblématique en lui insufflant une nouvelle identité visuelle. Les personnages dessinés par Akira Toriyama sont recréés en 3D avec un tout nouveau style de modélisation aux reliefs chaleureux et palpables. Les décors et donjons ne sont pas en reste avec des graphismes chatoyants en style diorama. De plus, la prise en main a été repensée et le scénario ajusté.

Les habitués de la série seront enchantés de se replonger dans l'histoire de Dragon Quest VII, avec ses nombreux moments de joie et d'émotion, dans cette nouvelle version remise au goût du jour. Quand aux joueurs désireux découvrir la série, ils trouveront dans cette aventure un point d'entrée idéal vers la saga.