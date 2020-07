Dr. Mario World : la série fête ses 30 ans aujourd'hui

Aujourd'hui un est jour spécial pour la série des Dr. Mario car elle souffle sa 30ème bougie. Afin de célébrer cet événement, Nintendo nous a préparé une petite surprise qui risque de ravir les fans de la série.

En effet, dès aujourd'hui et jusqu'au 30 juillet prochain , Dr. Mario 8-bit fera son entrée en tant que personnage jouable dans Dr. Mario World. Dr. Mario 8-bit à la capacité d'éliminer au début du niveau 3 virus spéciaux. Ce nouveau personnage fait évidemment référence au design du tout premier Dr. Mario sortie initialement sur NES au Japon le 27 juillet 1990 et a été conçu par le célèbre Gunpei Yokoi.

Sans plus attendre, retrouvez ci-dessous deux trailers liés à l'annonce de cet événement.

Red: "Big news! Seems like THAT doctor is returning. I heard today's his 30th rotation around the sun. I don't think that's too old, but you should all wish him a happy birthday. Please take it easy on me." #DrMarioWorld pic.twitter.com/9AVdxpZ9iF