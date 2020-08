Dr. Mario World : découvrez en vidéo tous les personnages qui sont sortis jusqu'à aujourd'hui

Cela fait déjà un peu plus d'un an que Dr. Mario World, le célèbre jeu de puzzle/réflexion de Nintendo, est sorti sur nos smartphones. Afin de célébrer son anniversaire, Nintendo a réalisé une petite vidéo récapitulative de tous les personnages jouables qui sont sortis jusqu'à aujourd'hui, à savoir un peu plus d'une trentaine de personnages issus de l'univers Super Mario. Retrouvez la vidéo en question ci-dessous. Bon visionnage.

Pour rappel, Dr. Mario 8-bit (retrouvez notre news dédiée ici) est toujours disponible gratuitement sur le jeu jusqu'au 30 août 2020 . Alors si vous ne l'avez pas encore obtenu c'est le moment ou jamais.

Source : Youtube