Dr. Mario World : Dr. Baby Wario fait son entrée

Malgré la faible popularité du jeu, Nintendo ne cesse d'implémenter de nouvelles mise à jour pour son jeu mobile Dr. Mario World. Nous apprenons aujourd'hui, par le biais du compte Twitter officiel du jeu, que la prochaine mise à jour comprendra un tout nouveau personnage jouable nommé Dr. Baby Wario.

Comme vous vous en doutez, Baby Wario est une version enfantine de Wario qui a fait sa première apparition dans Yoshi's Island DS. Sa particularité était qu'il pouvait attraper des pièces grâce à son aimant. Est-ce que nous retrouverons cette capacité dans le jeu Dr. Mario World ? Nous serons vite fixés car ce curieux personnage sera disponible le 26 juin 2020 .

Red: "Introducing a new doctor arriving June 26, 3 AM PT. It's Dr. Baby Wario! So even THAT doctor was cute at one point, huh? There's just one doctor this time. Please take it easy on me." #DrMarioWorld pic.twitter.com/doc5x0AVoX