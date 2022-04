Devolver annonce Return to Monkey Island, la suite des célèbres Point'n Click de LucasArts

Les années 90 ont téléphoné et elles veulent nous renvoyer à Monkey Island. Si vous êtes un joueur ou une joueuse du siècle dernier , vous connaissez forcément Monkey Island, l'un des sommets du jeu de style "point and click" édité par LucasArts. Développés par Ron Gilbert, un grand nom du genre que l'on retrouve à l'écriture de Manic Mansion ou encore Day of Tentacle, The Secret of Monkey Island et sa suite Monkey Island 2: LeChuck's Revenge sont encore aujourd'hui des jeux très appréciés grâce à leurs mécanismes de jeu, l'univers délirant qu'ils proposent et surtout leur humour décapant. C'est donc avec joie que l'on apprend aujourd'hui que grâce à Devolver Digital, Ron Gilbert rempile pour une nouvelle aventure qui fera directement suite aux deux premiers opus (les trois autres épisodes existants, développés sans Ron Gilbert, n'étant pas pris en compte.) Nommé simplement Return To Monkey Island, le jeu est attendu cette année . Il sera édité par Lucasfilm Games, la nouvelle filiale de jeu vidéo de Disney.

Pour le moment, aucune plateforme n'a été annoncée. En attendant d'en savoir plus, un premier teaser a été publié. Retrouvez le ci-dessous. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

